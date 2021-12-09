«Старушки были не против»: Васильева о романах Прохора Шаляпина

«Если он такой красивый к тому же. Если Бог ему дал красоту, ум, если он хорошо поет. Ну как ему пробиваться, если его как певца не хочет знать? А у него голос очень хороший, не хуже, чем у Баскова», - заключила Васильева.

Шаляпин летом женился на канадской миллионерше Татьяне Дэвис, которая спустя два месяца после свадьбы умерла от коронавируса. Это был третий официальный брак артиста. Ранее Шаляпин рассказывал в интервью «Комсомольской правде», что в первый раз женился в 18 лет, его избранница была старше. Во второй раз артист сочетался браком в 2013 году в возрасте 30 лет на 57-летней бизнес-леди Ларисе Копенкиной. Меньше чем через два года пара разошлась. Также у певца были отношения в бывшей женой актера Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая старше его на пять лет. Единственной избранницей Шаляпина младше его по возрасту, о которой известно широкой публике, была модель Анна Калашникова.