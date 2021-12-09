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1 час назад

«Старушки были не против»: Васильева о романах Прохора Шаляпина

Актриса Татьяна Васильева считает, что романы Прохора Шаляпина с женщинами старшего возраста – это его способ пробиться в жизни. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

«Старушки были не против»: Васильева о романах Прохора Шаляпина
Фото: РамблерРамблер

Васильева назвала Шаляпина «милым» и «приятным человеком».

По ее мнению, роман с женщинами старше себя - «это его способ продвигаться». Она отметила, что сначала певца не принимали.

«Все его мочили, что он такой альфонс и со старушками, рассчитывает на их наследство, старушек поубивает. Но старушки, на самом деле, не против были», - отметила актриса.

Она считает, что если женщина дарит что-то своему мужчине что-то по любви – это нормально.

«Если он такой красивый к тому же. Если Бог ему дал красоту, ум, если он хорошо поет. Ну как ему пробиваться, если его как певца не хочет знать? А у него голос очень хороший, не хуже, чем у Баскова», - заключила Васильева.

Шаляпин летом женился на канадской миллионерше Татьяне Дэвис, которая спустя два месяца после свадьбы умерла от коронавируса. Это был третий официальный брак артиста. Ранее Шаляпин рассказывал в интервью «Комсомольской правде», что в первый раз женился в 18 лет, его избранница была старше. Во второй раз артист сочетался браком в 2013 году в возрасте 30 лет на 57-летней бизнес-леди Ларисе Копенкиной. Меньше чем через два года пара разошлась. Также у певца были отношения в бывшей женой актера Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая старше его на пять лет. Единственной избранницей Шаляпина младше его по возрасту, о которой известно широкой публике, была модель Анна Калашникова.

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