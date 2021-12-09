Андрей Ургант объяснил, почему на похоронах матери сидел отдельно от сына

Сын актрисы Нины Ургант Андрей объяснил, почему на похоронах матери сидел отдельно от своего сына – телеведущего Ивана Урганта, пишет «Комсомольская правда».
Церемония прощания с Ниной Ургант прошла 8 декабря. В ней приняли участие сын актрисы Андрей Ургант и ее внук, телеведущий Иван Ургант. Бросилось в глаза, что члены семьи сидели не вместе. Пошли слухи, что у звездных родственников произошел разлад. Однако Андрей Ургант опроверг эти предположения.
«Так было приказано распорядителем, который называется администрация губернатора», - пояснил он.
По словам актера, его попросили сесть рядом с губернатором, а Иван сидел со своей супругой Натальей Кикнадзе.
«Это было логично, что он сидел с ней. Это не значит, что мы, что у нас семья разделилась на два непримиримых лагеря. У нас все хорошо», - добавил актер.
Похороны Нины Ургант были закрытыми. Друзья семьи сообщили, что ее должны были похоронить на Комаровском кладбище.
Нина Ургант умерла 3 декабря на 93-м году жизни от прогрессирующей болезни Паркинсона. Актриса сыграла десятки киноролей, одной из самых известных стала роль медсестры Раи в драме «Белорусский вокзал». Более 30 лет она посвятила Александринскому театру в Санкт-Петербурге.