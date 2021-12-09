Участница шоу «Голос» ответила на слухи о романе с Градским

Участница шоу «Голос» Александра Воробьева опровергла слухи о своем романе с певцом Александром Градским, пишет Woman.ru.

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Ранее актриса Людмила Цветкова рассказала, что у Градского за два года до смерти начался роман с победительницей третьего сезона «Голос» Александрой Воробьевой, которая после участия в проекта начала работать в театре «Градский Холл». Якобы из-за этого супруга музыканта Марина Коташенко в последнее время жила в загородном доме, а сам певец – в московской квартире.

«Он любил меня как профессионала, человека творческого. Он обожал мой голос и любил меня как отец — дочь. Все домыслы про какую-то связь между нами — полная чушь! Не надо очернять его имя. Просто больно смотреть. Человек был настолько замечательный», — сказала Воробьева.

По ее словам, до последних дней они регулярно общались с Градским, вместе с супругом ездили к нему в студию, которую певец организовал в своей квартире в Москве. В ней он проводил много времени, придумывая новые варианты звучания песен. Когда ему нравилось то, что получилось, сразу звонил подопечным.

«Он мог что-то создать и позвонить в 2 часа ночи, сказать: «Саша, я придумал такой и такой номерээ. Но все наше общение было исключительно по музыкальным вопросам! Его беспокоила моя карьера и самореализация в данной сфере. Он считал, что для моего потенциала выхлоп должен быть больше», — говорит Воробьева.

Она рассказала, что созванивалась с Градским в последний раз примерно за полторы недели до его смерти – они обсуждали творческие вопросы, договаривались, что приедут к нему в гости.

«Но он ни слова не сказал о своем плохом самочувствии, никогда не жаловался. Мы даже не знали о его состоянии. А потом все так быстро произошло, что не верится. Пожалуйста, не очерняйте его имя», — попросила Воробьева.