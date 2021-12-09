Директор Элджея отказался комментировать пост рэпера о гражданстве

Рэпер Элджей опубликовал в Instagram пост со своим портретом, который похож на фото для документов и подписал снимок словами «citizen» (гражданин). Его PR-директор Владислав Козлов отказался комментировать «Газете.Ru», означает ли это, что исполнительно получил паспорт Кипра.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Без комментариев. Это Instagram, в Instagram можно постить любой арт-объект», — заявил Козлов.

Напомним, что 1 декабря Элджей отбыл на Кипр и якобы даже запросил гражданство этой страны — все это произошло на фоне якобы грозящего ему уголовного дела о пропаганде наркотиков. Тогда PR-директор заявлял, что он находится на Кипре с рабочим визитом и, предположительно, скоро вернется в Москву.

4 декабря рэпера Элджея оштрафовали на 100 тыс. рублей по административному делу о пропаганде наркотиков. Инициатором проверки стала Лига безопасного интернета, которая возглавляется депутатом Госдумы Екатериной Мизулиной.