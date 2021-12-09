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57 минут назад

Близкие Хлебниковой рассказали о ее состоянии

Близкие пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой обратились к ее поклонникам и рассказали о состоянии артистки. Согласно публикации в Instagram, к звезде по прежнему никого не пускают, кроме родных, и передать ей ничего нельзя.

Близкие Хлебниковой рассказали о ее состоянии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Состояние стабилизировалось. Спасибо каждому, кто поддерживал, кто сдавал кровь, звонил и писал теплые слова! Наберитесь терпения, Марина сама выскажется по поводу этой ситуации, когда сочтет нужным и возможным», — говорится в сообщении.

Представители Хлебниковой отметили, что в СМИ публикуется множество домыслов о пожаре, хотя никто, кроме артистки и ее родных не знает подробностей и причин произошедшего.

Хлебникову выписали из реанимации

Напомним, что пожар площадью 10 квадратных метров произошел вечером 18 ноября в квартире Хлебниковой на Ратной улице в Москве. По информации МЧС, эпицентром возгорания оказалась кровать певицы — женщина уснула с зажженной сигаретой.

Сама Марина получила серьезные ожоги лица и тела. Врачи ввели ее в медикаментозную кому, а установить ее личность удалось лишь при опросе родственников.

Позднее сообщалось, что у певицы началось заражение тканей лица, а врачи обнаружили у нее ожог роговицы.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,
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