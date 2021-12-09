Моргенштерн решил вернуться в Россию

Рэпер Алишер Моргенштерн, скорее всего, сегодня, 9 декабря, вернется в Москву. Об этом сообщил его концертный директор, пишет РИА Новости.

В четверг в одном из фан-аккаунтов Моргенштерна был опубликован трек "Домой". На вопрос, может ли это значить, что рэпер возвращается в Москву, концертный директор ответил положительно.

"Наверное, в четверг", - добавил он.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". После этого в СМИ появилась информация, что рэпер уехал из России. Его адвокат Сергей Жорин, комментируя высказывание Бастрыкина, заявлял, что музыкант не занимается продажей наркотиков. Кроме того, Жорин высказал опасение, что подчиненные главы СК могут воспринять его слова как призыв.