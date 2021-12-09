У Градского нашли имущество за рубежом

У певца Александра Градского осталось имущество в Израиле. Об этом рассказал источник, близкий к семье покойного артиста, в беседе с kp.ru.

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По словам инсайдера, Градский приобретал недвижимость на Майорке и в Израиле.

«В Израиле он недавно стал соучредителем супермаркета и одного крупного банка. А это постоянные стабильные дивиденды», — добавил мужчина.

Уточняется, что Градский был очень обеспеченным человеком: он владел тремя нежилыми помещениями, долей в квартире стоимостью 200 млн рублей, дачей, особняком с бассейном, а также еще десятком земельных участков, пятью автомобилями, счетами в банках. Согласно подсчетам экспертов, между наследниками поделят сумму в 400 милн рублей.

На наследство исполнителя претендуют его вдова Марина Коташенко, их общие несовершеннолетние сыновья Александр и Иван, а также взрослые дети от предыдущего брака — 40-летний Даниил и 35-летняя Мария.

Напомним, Александр Градский ушел из жизни 28 ноября. Примерно за месяц до смерти артист узаконил отношения с Коташенко, с которой прожил 17 лет и воспитывал двоих сыновей Александра и Ивана.