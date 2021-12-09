Раскрыты отношения вдовы Градского с его старшими детьми

«Ну потому что Маша была в Америке. А Марина рожала в Нью-Йорке. Александр Борисович в это время по делам уезжал. И потому его дочь поддержала Марину. Марина живет в Подмосковье, в Новоглаголево. Дочь Мария с молодым человеком — в Майами. Старший сын Даниил — в квартире в Москве. Нет такой ситуации, при которой они могут ладить или не ладить. Они просто не оказываются в одно время в одном месте», — отметил Додолев.