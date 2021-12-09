Раскрыты отношения вдовы Градского с его старшими детьми

На церемонии прощания с Александром Градским вдова певца Марина Коташенко держалась отдельно от старших детей покойного мужа — дочери Марии и сына Даниила. Однако в действительности особой вражды между близкими артиста нет, заявил журналист, автор книги о Градском Евгений Додолев, пишет StarHit.
Додолев предполагает, что между старшими наследниками музыканта и его молодой избранницей (Коташенко почти вдвое моложе избранника, — Прим. ред.) могли возникать какие-то недопонимания, однако речи о крупных конфликтах не было.
Так, когда Коташенко готовилась стать матерью, ей во многом помогала Мария Градская.
«Ну потому что Маша была в Америке. А Марина рожала в Нью-Йорке. Александр Борисович в это время по делам уезжал. И потому его дочь поддержала Марину. Марина живет в Подмосковье, в Новоглаголево. Дочь Мария с молодым человеком — в Майами. Старший сын Даниил — в квартире в Москве. Нет такой ситуации, при которой они могут ладить или не ладить. Они просто не оказываются в одно время в одном месте», — отметил Додолев.
Напомним, Александр Градский ушел из жизни 28 ноября. Примерно за месяц до смерти артист узаконил отношения с Коташенко, с которой прожил 17 лет и воспитывал двоих сыновей Александра и Ивана.