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57 минут назад

Константин Хабенский вспомнил, как «наехал» на самого Эрнста

Константин Хабенский рассказал СМИ, как сам лично позвонил Эрнсту. Актер хотел, чтобы от него отстали журналисты Первого канала.

Константин Хабенский вспомнил, как «наехал» на Эрнста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 2016, когда мне исполнялось 45, журналисты начали атаковать. Особенно репортеры Первого канала. Они говорили, что это личная просьба Константина Эрнста», – вспоминает Хабенский в интервью «Кинорепортера».

Но Хабенский – не просто хороший актер, он один из самых востребованных артистов страны. Уже в 2016 у него был плотный график, поэтому съемки фильма не вписывались в жизнь звезды. Сейчас-то, наверное, еще хуже. Ведь Константин стал худруком МХТ. В тот год актер не знал, куда деваться от журналистов и набрался смелости лично позвонить директору Первого канала.

«Дорогой Константин Львович! Скажите мне, пожалуйста, вы считаете, я до 50 не дотяну?» – спросил Хабенский.

Эрнст рассмеялся и дал отбой, мол подождем еще один юбилей – 50 лет. А вот 50 Хабенскому исполнится уже в январе 2022. Будет ли фильм? Увидим. «ФедералПресс» писал подробнее о назначении Хабенского в МХТ.

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