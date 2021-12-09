Константин Хабенский вспомнил, как «наехал» на Эрнста

Но Хабенский – не просто хороший актер, он один из самых востребованных артистов страны. Уже в 2016 у него был плотный график, поэтому съемки фильма не вписывались в жизнь звезды. Сейчас-то, наверное, еще хуже. Ведь Константин стал худруком МХТ. В тот год актер не знал, куда деваться от журналистов и набрался смелости лично позвонить директору Первого канала.