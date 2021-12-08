Киркоров рассказал про родовое проклятие

«Я стал жить с оглядкой на то, как на мои поступки, на мои песни, на мой репертуар посмотрят Алла-Виктория и Мартин. Они вырастут и станут читать про меня какие-то статьи и говорить: "Пап, ты вот нас учил хорошим вещам, а сам выделывал всякие кренделя". К счастью, я могу сказать им: "Это было до вашего рождения. Папа выделывал кренделя, но, как только вы появились на свет, он пересмотрел взгляды на свое поведение и на жизнь в целом"», — подытожил Киркоров.