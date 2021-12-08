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25 минут назад

Киркоров рассказал про родовое проклятие

Певец Филипп Киркоров рассказал о родовом проклятие. В интервью «7 дней» он отметил, что оно идет по линии отца.

Киркоров рассказал про родовое проклятие
Фото: ТАССТАСС

Киркоров не уточнил сути проклятия, но сказал, что его рождение является чудом.

«Все в моей жизни — чудо, начиная с моего рождения. У родителей были проблемы, существовало некое родовое проклятие, наложенное на род отца. Я единственный из Киркоровых, кто продолжил наш род. Если бы я не родился, Киркоровы бы пресеклись», — пояснил певец.

Киркоров подчеркнул, что теперь родовое проклятие ему не грозит, ведь у него уже есть сын Мартин. Также певец добавил, что дети полностью перевернули его жизнь, заставив «пересмотреть взгляды на свое поведение и жизнь в целом».

«Я стал жить с оглядкой на то, как на мои поступки, на мои песни, на мой репертуар посмотрят Алла-Виктория и Мартин. Они вырастут и станут читать про меня какие-то статьи и говорить: "Пап, ты вот нас учил хорошим вещам, а сам выделывал всякие кренделя". К счастью, я могу сказать им: "Это было до вашего рождения. Папа выделывал кренделя, но, как только вы появились на свет, он пересмотрел взгляды на свое поведение и на жизнь в целом"», — подытожил Киркоров.

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