YouTube заблокировал канал Марии Шукшиной

Актриса и телеведущая Мария Шукшина сообщила в Телеграм, что видеохостинг YouTube заблокировал ее канал.

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«И да, ютуб снес мой канал», - написала Шукшина.

Она опубликовала ссылку на свой канал, при переходе по которой появляется сообщение, что аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube. О каких нарушениях идет речь, не уточняется.

Шукшина активно выступает против всеобщей вакцинации от коронавируса. Ранее Instagram ограничивал подписку на аккаунт актрисы, писала «Лента.ру».

Также ранее несколько главврачей написали письмо знаменитостям, выступающим против ограничения прав невакцинированных граждан. Их пригласили на экскурсию по «красным зонам» ковидных госпиталей. Письмо в том числе было адресовано Шукшиной. Актриса после заявила, что пыталась, но не смогла дозвониться до главврача Боткинской больницы.