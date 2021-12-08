Бешеные деньги: озвучены гонорары Градского в СССР

Музыкант Александр Градский был одним из наиболее высокооплачиваемых артистов в СССР. Как рассказал в беседе с «КП» его друг журналист Евгений Додолев, кроме официальных выступлений, музыкант устраивал «левые» концерты, доход от которых он забирал себе, а за выход на сцену композитор получал до 500 рублей.

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«Первый капитал сколотил на своих пластинках. Отслеживал, чтобы не было пиратских копий, чтобы выпуск пластинок был под его личным контролем, и даже сам занимался дистрибуцией — сам продавал», — отметил друг покойного певца.

Как заявлял сам Градский после распада СССР, с 1975 года он был одним из трех наиболее высокооплачиваемых артистов в Советском союзе. За одно выступление ему платили 400-500 рублей, тогда как средняя зарплата составляла 130-150 рублей. Иногда композитору удавалось дать три выступления за день — таким образом, он зарабатывал до 1,5 тыс. рублей в сутки.

Напомним, что Градский скончался 28 ноября на 73-ем году жизни. Причиной смерти стал ишемический инсульт — незадолго до этого Градского госпитализировали в одну из столичных больниц после того, как ему стало плохо у себя дома.