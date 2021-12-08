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19 минут назад

Болдуин набросился на журналиста

Американский актер Алек Болдуин, который во время съемок киноленты ранил из оружия двух человек, один из которых в последствии скончался, набросился на журналиста у своего дома. Об этом сообщают «Известия».

Болдуин набросился на журналиста
Фото: ReutersReuters

На кадрах, попавших в Сеть, видно, что Болдуин не желал общаться с журналистами и отвечать на провокационные вопросы репортера, а потому направился в его сторону, угрожая зонтом. Предотвратить драку смогла супруга актера.

«Вы не имеете права снимать у частного дома», — напомнил журналисту артист.

В ответ репортер заявил, что находится в общественном месте.

«Нет, это частная собственность», — резко возразил актер.

Повышенное внимание со стороны СМИ и общественности в последнее время пришло к Болдуину после инцидента, который произошел 21 октября на съемках фильма «Ржавчина». Болдуин держал в руках антикварный револьвер во время генеральной репетиции вестерна на ранчо Бонанза-Крик близ Санта-Фе, штат Нью-Мексико. В момент выстрела, оператор фильма Галина Хатчинс получила смертельное ранение, в результате которого скончалась в больнице, а режиссер Джоэл Соуза был ранен и госпитализирован.

Шоу-бизнес,Алек Болдуин,
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