Болдуин набросился на журналиста

Американский актер Алек Болдуин, который во время съемок киноленты ранил из оружия двух человек, один из которых в последствии скончался, набросился на журналиста у своего дома. Об этом сообщают «Известия».

Фото: Reuters Reuters

На кадрах, попавших в Сеть, видно, что Болдуин не желал общаться с журналистами и отвечать на провокационные вопросы репортера, а потому направился в его сторону, угрожая зонтом. Предотвратить драку смогла супруга актера.

«Вы не имеете права снимать у частного дома», — напомнил журналисту артист.

В ответ репортер заявил, что находится в общественном месте.

«Нет, это частная собственность», — резко возразил актер.