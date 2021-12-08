Татьяна Буланова рассказала о домогательствах

Все больше звезд шоу-бизнеса рассказывают о пережитых домогательствах, многие уверяют, что эти откровения способны помочь другим девушкам пережить неприятные инциденты.

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Долгое время Татьяна Буланова была с этим не согласна, но недавно призналась, что и в ее жизни был харассмент.

Когда отечественные певицы и актрисы начали признаваться, что пережили домогательства, Татьяна Буланова заявила, что они ведут себя неэтично. По мнению знаменитости, большинство таких историй — выдумка, а те, что правдивы, все равно не стоило делать достоянием публики. Артисток, раскрывших неприятные моменты биографии, певица сравнила с девушками легкого поведения, которые допустили такое поведение по отношению к себе.

Впрочем, недавно мнение Татьяны изменилось: в интервью она призналась, что в начале карьеры ей тоже оказывали настойчивое внимание. Певица вспомнила, что после концерта к ней подошел солидный мужчина и предложил поговорить. Он сообщил, что является крупным бизнесменом и способен помочь карьере Татьяны. Этот диалог прервал жених исполнительницы Николай Тагрин, с которым у Булановой уже была назначена дата свадьбы.