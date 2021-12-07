Утяшеву спросили про увольнение с ТНТ

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева отреагировала на слухи о своем увольнении из шоу «Танцы» на ТНТ, пишет «Комсомольская правда».

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Утяшева и ее муж юморист Павел Воля появились на гала-ужине в честь 20-летия журнала GQ.

Незадолго до этого в СМИ обсуждали возможное увольнение Утяшевой из шоу из-за ее высказывания о победе израильской гимнастки Линой Ашрам, которая на Олимпиаде в Токио взяла «золото». Россиянке Дине Авериной в личном многоборье досталось «серебро». Российская сторона считает, что судейство было необъективным. Утяшева наряду со словами поддержки в адрес российских спортсменок тогда заявила, что Ашрам продемонстрировала феноменальное умение собраться в самый ответственный момент и что она впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнув ни на секунду.

После этого заявления появилась информация, что Утяшеву могут уволить из шоу «Танцы». И хотя руководство телеканала ТНТ опровергло эту информацию, Утяшеву напрямую спросили о ее перспективах в проекте.

«Так, ребят, я не даю интервью! Но конечно, в «Танцах» я всегда», - заявила в ответ ведущая.