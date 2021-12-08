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37 минут назад

Рудковская заявила, что Тарасова унизила Александра Плющенко, назвав его неперспективным

Татьяна Анатольевна дала оценку сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской в эфире федерального канала.

Это унижение: Рудковская поспорила с Тарасовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Яна Рудковская подробно объяснила, почему вступила через СМИ в спор с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой после того, как та назвала сына Рудковской и Евгения Плющенко Александра Плющенко неперспективным фигуристом.

"Я понимаю, что сейчас всем нужны рейтинги, но давать оценку будущей спортивной карьере нашему 8-летнему сыну в эфире передачи, как минимум, считаю не этично. Выйдет он на юниорские старты - говорите, что хотите! Понимаю, что раньше в советских спорт-школах можно было так унижать детей, но сейчас другое время! И многие не менее уважаемые тренеры со всего мира, с которыми общается мой муж, категорически не согласны с такой точкой зрения относительно Саши", - написала Рудковская в инстаграме.

Добавим, что мае этого года Александр Плющенко стал победителем юношеского турнира «Скоро лето», организованного Москомспортом.

Также напомним, что Рудковская после телеэфира со словами Тарасовой о перспективах Александра Плющенко заявила, что та не является для нее авторитетом.

Шоу-бизнес,Евровидение,СССР,Александр Плющенко,Татьяна Тарасова,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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