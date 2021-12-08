Это унижение: Рудковская поспорила с Тарасовой

"Я понимаю, что сейчас всем нужны рейтинги, но давать оценку будущей спортивной карьере нашему 8-летнему сыну в эфире передачи, как минимум, считаю не этично. Выйдет он на юниорские старты - говорите, что хотите! Понимаю, что раньше в советских спорт-школах можно было так унижать детей, но сейчас другое время! И многие не менее уважаемые тренеры со всего мира, с которыми общается мой муж, категорически не согласны с такой точкой зрения относительно Саши", - написала Рудковская в инстаграме.