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2 часа назад

Бузова подарила Милохину кроссовки за сотни тысяч рублей

Певица и телеведущая Ольга Бузова посетила день рождения тиктокера Дани Милохина. В честь 20-летия молодой звезды интернета Бузова подарила ему разноцветные кожаные кеды Air Jordan 1 Low OG SP из коллаборации бренда с популярным рэпером Трэвисом Скоттом. Подобные кроссовки стоят от 155 000 до 312 000 рублей в зависимости от размера. В честь юбилея Даня Милохин устроил грандиозную вечеринку в одном из московских клубов. На празднике присутствовали как молодые блогеры, так и звёзды шоу-бизнеса, в том числе Бузова и Николай Басков. Тиктокер Даня Милохин родился в Оренбурге 6 декабря 2001 года. Когда ему было около трёх лет, они с братом попали в детский дом. В 2019 году молодой человек создал аккаунт в TikTok, где со временем набрал многомиллионную аудиторию. Постепенно Милохин стал популярным, после чего он переехал в Москву и начал музыкальную карьеру. Блогер записал несколько треков со звёздами российского шоу-бизнеса, в числе которых Николай Басков и Илья Лагутенко. Ранее певец Филипп Киркоров устроил грандиозный праздник на первый юбилей своей дочери Аллы-Виктории. Гости праздника поучаствовали в благотворительном аукционе, где собрали для фонда актёра Константина Хабенского около 4 млн рублей. Фото: instagram.com

Бузова подарила Милохину кроссовки за сотни тысяч рублей
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
Шоу-бизнес,Трэвис Скотт,Илья Лагутенко,Николай Басков,Ольга Бузова,Филипп Киркоров,Константин Хабенский,
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