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25 минут назад

У Градского перед смертью могла появиться любовница

За два года до смерти у композитора Александра Градского могла появиться юная любовница, которая якобы была участницей шоу «Голос». Как сообщает «Экспресс газета», об этом рассказала актриса Людмила Цветкова.

Актриса раскрыла постыдную тайну Градского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, мне рассказывали, что новая девка из "Голоса" два года назад у Градского появилась. Но подробностей не знаю. Градский многих ребят из «Голоса» после шоу брал на работу в свой музыкальный театр, но зарплату платил копеечную. У некоторых даже не хватало денег на съем жилья, и они были вынуждены жить прямо в "Градский Холле"», — заявила она.

При этом его жена могла знать об этой связи. В последнее время у Градского и его супруги Марины Коташенко якобы разладились отношения, и даже после заключения официального брака композитор продолжал жить в московской квартире с сиделкой, а Марина с сыновьями — в загородном доме.

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Напомним, что Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти стал ишемический инсульт — незадолго до этого Градского госпитализировали в одну из столичных больниц после того, как ему стало плохо у себя дома. Прощание с артистом состоялось 1 декабря в театре «Градский Холл».

Со своей последней супругой Мариной Коташенко Градский прожил в гражданском браке 17 лет — за эти годы у пары родились двое сыновей. На свадьбе якобы настояла Марина и бракосочетание состоялось за месяц до смерти музыканта.

Шоу-бизнес,Марина Коташенко,Людмила Цветкова,Александр Градский,
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