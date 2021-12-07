Актриса раскрыла постыдную тайну Градского

За два года до смерти у композитора Александра Градского могла появиться юная любовница, которая якобы была участницей шоу «Голос». Как сообщает «Экспресс газета», об этом рассказала актриса Людмила Цветкова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Да, мне рассказывали, что новая девка из "Голоса" два года назад у Градского появилась. Но подробностей не знаю. Градский многих ребят из «Голоса» после шоу брал на работу в свой музыкальный театр, но зарплату платил копеечную. У некоторых даже не хватало денег на съем жилья, и они были вынуждены жить прямо в "Градский Холле"», — заявила она.

При этом его жена могла знать об этой связи. В последнее время у Градского и его супруги Марины Коташенко якобы разладились отношения, и даже после заключения официального брака композитор продолжал жить в московской квартире с сиделкой, а Марина с сыновьями — в загородном доме.

Напомним, что Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти стал ишемический инсульт — незадолго до этого Градского госпитализировали в одну из столичных больниц после того, как ему стало плохо у себя дома. Прощание с артистом состоялось 1 декабря в театре «Градский Холл».