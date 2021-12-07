Актриса раскрыла постыдную тайну Градского

За два года до смерти у композитора Александра Градского могла появиться юная любовница, которая якобы была участницей шоу «Голос». Как сообщает «Экспресс газета», об этом рассказала актриса Людмила Цветкова.
«Да, мне рассказывали, что новая девка из "Голоса" два года назад у Градского появилась. Но подробностей не знаю. Градский многих ребят из «Голоса» после шоу брал на работу в свой музыкальный театр, но зарплату платил копеечную. У некоторых даже не хватало денег на съем жилья, и они были вынуждены жить прямо в "Градский Холле"», — заявила она.
При этом его жена могла знать об этой связи. В последнее время у Градского и его супруги Марины Коташенко якобы разладились отношения, и даже после заключения официального брака композитор продолжал жить в московской квартире с сиделкой, а Марина с сыновьями — в загородном доме.
Напомним, что Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти стал ишемический инсульт — незадолго до этого Градского госпитализировали в одну из столичных больниц после того, как ему стало плохо у себя дома. Прощание с артистом состоялось 1 декабря в театре «Градский Холл».
Со своей последней супругой Мариной Коташенко Градский прожил в гражданском браке 17 лет — за эти годы у пары родились двое сыновей. На свадьбе якобы настояла Марина и бракосочетание состоялось за месяц до смерти музыканта.