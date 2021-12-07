Ургант вспомнил «первый в жизни стриптиз» в доме Боярского

Телеведущий Иван Ургант на своем шоу «Вечерний Ургант» рассказал, как в 12-лет увидел стриптиз на дне рождения музыканта Михаила Боярского.

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Ведущий вспомнил, как будучи 12-летним мальчиком он поехал со своей семьей на празднование 41-летия Михаила Боярского. По словам Урганта, на празднике было много гостей, и мальчику было очень неловко находится на таком торжестве. В один момент 12-летний Ургант узнал, что Боярскому решили подарить на день рождения стриптиз.

Вечерний Ургант/YouTube

«Я очень переживал. Рядом стояла бабушка, папа. Я не хотел смотреть стриптиз в первый раз в своей жизни с ними», — вспомнил телеведущий.

Он добавил, что стриптизерша танцевала вокруг музыканта и даже в какой то момент «показала грудь». Чтобы скрыть сильное волнение Ургант решил начать смеяться, однако смех получился неестественным. Телеведущий добавил, что после праздника к нему подошел Боярский и признался, что ему в тот момент было не менее страшно.