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28 минут назад

Ургант засмеялся, когда увидел стриптиз на дне рождения Боярского

Телеведущий Иван Ургант на своем шоу «Вечерний Ургант» рассказал, как в 12-лет увидел стриптиз на дне рождения музыканта Михаила Боярского.

Ургант вспомнил «первый в жизни стриптиз» в доме Боярского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведущий вспомнил, как будучи 12-летним мальчиком он поехал со своей семьей на празднование 41-летия Михаила Боярского. По словам Урганта, на празднике было много гостей, и мальчику было очень неловко находится на таком торжестве. В один момент 12-летний Ургант узнал, что Боярскому решили подарить на день рождения стриптиз.

Вечерний Ургант/YouTube

«Я очень переживал. Рядом стояла бабушка, папа. Я не хотел смотреть стриптиз в первый раз в своей жизни с ними», — вспомнил телеведущий.

Он добавил, что стриптизерша танцевала вокруг музыканта и даже в какой то момент «показала грудь». Чтобы скрыть сильное волнение Ургант решил начать смеяться, однако смех получился неестественным. Телеведущий добавил, что после праздника к нему подошел Боярский и признался, что ему в тот момент было не менее страшно.

Ургант отреагировал на смерть бабушки

Ранее Ургант пошутил о письме врачей антиваксерам.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Михаил Боярский,
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