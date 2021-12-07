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34 минуты назад

Азиза рассказала об открывшейся после COVID «божественной тайне»

Певица Азиза рассказала об открывшейся ей «божественной тайне». В своем Instagram она поведала, что этому поспособствовал коронавирус, который она недавно перенесла.

После выздоровления от COVID Азизе открылась «божественная тайна»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет худа без добра. В болезни, мне открылась божественная тайна. Душевные и физические силы, внутренний покой, противоядие от страхов и боли. Ощущение полёта и безграничного счастья я почувствовала, соприкоснувшись то ли во сне, то ли наяву с всепоглощающей энергией космоса», — заявила исполнительница.

Также Азиза посоветовала своим подписчикам чаще смотреть на небо вместо телевизора, а также обращать внимание на солнце, луну и созвездия. По ее мнению, люди должны сливаться со своим «космическим истоком — целительным эликсиром жизни и вечной любви».

Певица Азиза официально вышла замуж

Напомним, что после контакта с заболевшей коронавирусом Азиза принимала лекарства по назначению врачей и лечилась народными средствами. Тем не менее, народные способы не помогли, и на 10 день у певицы поднялась температура до 39 градусов — ей пришлось обратиться к медикам.

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