После выздоровления от COVID Азизе открылась «божественная тайна»

Певица Азиза рассказала об открывшейся ей «божественной тайне». В своем Instagram она поведала, что этому поспособствовал коронавирус, который она недавно перенесла.

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«Нет худа без добра. В болезни, мне открылась божественная тайна. Душевные и физические силы, внутренний покой, противоядие от страхов и боли. Ощущение полёта и безграничного счастья я почувствовала, соприкоснувшись то ли во сне, то ли наяву с всепоглощающей энергией космоса», — заявила исполнительница.

Также Азиза посоветовала своим подписчикам чаще смотреть на небо вместо телевизора, а также обращать внимание на солнце, луну и созвездия. По ее мнению, люди должны сливаться со своим «космическим истоком — целительным эликсиром жизни и вечной любви».