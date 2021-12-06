Любаша устроила перепалку с Кудрявцевой в эфире НТВ

«Номер Любаши меня не цепанул вообще никак. Любаша, простите меня, пожалуйста. У вас потрясающего цвета пиджак. Вы замечательный композитор. Я фанат ваших песен. Но для меня вы больше композитор», - сказала Кудрявцева.