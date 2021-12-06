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40 минут назад

«Это просто аморально»: Любаша устроила перепалку с Лерой Кудрявцевой в эфире НТВ

Певица Любаша на съемках шоу «Суперстар. Возвращение» поссорилась с телеведущей Лерой Кудрявцевой из-за поставленной той низкой оценки. Видео перепалки звезд опубликовал НТВ.

Любаша устроила перепалку с Кудрявцевой в эфире НТВ
Фото: InstagramInstagram

Члены жюри проекта по очереди высказывали своем мнение о выступлении Любаши. Когда дошла очередь до Кудрявцевой, она резко раскритиковала номер певицы.

«Номер Любаши меня не цепанул вообще никак. Любаша, простите меня, пожалуйста. У вас потрясающего цвета пиджак. Вы замечательный композитор. Я фанат ваших песен. Но для меня вы больше композитор», - сказала Кудрявцева.

По ее словам, есть список замечательных артистов, с которыми она может сравнить выступление Любаши.

«Я бы очень хотела, чтобы вы меня сегодня удивили, но вы меня не удивили». – заключила Кудрявцева.

Она поставила ноль баллов артистке, чем вызвала ответную критику с ее стороны.

«Человеку профессиональному нельзя такое ставить вообще, Лера. Вы вообще не поющий человек, не музыкант, не имеете права так поступать. Это просто аморально», - сказала в ответ Любаша.

Кудрявцеву активно поддержал другой член жюри музыкальный критик Сергей Соседов. Он призвал певицу просто стоять и слушать, а не пререкаться, и заявил, что любой конкурс необъективен.

Перепалка закончилась уходом певицы со сцены.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Лера Кудрявцева,НТВ,
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