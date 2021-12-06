Любаша устроила перепалку с Кудрявцевой в эфире НТВ

Певица Любаша на съемках шоу «Суперстар. Возвращение» поссорилась с телеведущей Лерой Кудрявцевой из-за поставленной той низкой оценки. Видео перепалки звезд опубликовал НТВ.
Члены жюри проекта по очереди высказывали своем мнение о выступлении Любаши. Когда дошла очередь до Кудрявцевой, она резко раскритиковала номер певицы.
«Номер Любаши меня не цепанул вообще никак. Любаша, простите меня, пожалуйста. У вас потрясающего цвета пиджак. Вы замечательный композитор. Я фанат ваших песен. Но для меня вы больше композитор», - сказала Кудрявцева.
По ее словам, есть список замечательных артистов, с которыми она может сравнить выступление Любаши.
«Я бы очень хотела, чтобы вы меня сегодня удивили, но вы меня не удивили». – заключила Кудрявцева.
Она поставила ноль баллов артистке, чем вызвала ответную критику с ее стороны.
«Человеку профессиональному нельзя такое ставить вообще, Лера. Вы вообще не поющий человек, не музыкант, не имеете права так поступать. Это просто аморально», - сказала в ответ Любаша.
Кудрявцеву активно поддержал другой член жюри музыкальный критик Сергей Соседов. Он призвал певицу просто стоять и слушать, а не пререкаться, и заявил, что любой конкурс необъективен.
Перепалка закончилась уходом певицы со сцены.