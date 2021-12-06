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43 минуты назад

Марк Рудинштейн не хотел видеть на своих похоронах Ярмольника

Продюсер, создатель кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн в интервью GQ в 2010 году рассказал о частом присутствии на различных похоронах актера Леонида Ярмольника и выразил уверенность, что вряд ли артист будет стоять за его гробом.

Рудинштейн не хотел видеть на своих похоронах Ярмольника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По какой-то причине Ярмольник взял на себя роль плакальщика. Где хоронят – там Ярмольник! Я даже в связи с последними событиями вспомнил гениальную фразу Папанова: сейчас же страшно не умереть, страшно, что за гробом будут стоять Ярмольники», - заявил тогда Рудинштейн.

Он согласился, что ему вряд ли стоит опасаться, что за его гробом будет стоять Ярмольник, и подчеркнул, что никогда не дружил ни с ним, ни с актером Олегом Янковским.

«Я никогда не был из их тусовки. Более того, через пять лет она мне была вот здесь, они мне были неинтересны ни интеллектуально, ни творчески – никак», - добавил продюсер.

Ранее Ярмольник на похоронах певца Александра Градского назвал символичным надпись на кладбищенской стене у могилы певца, предупреждающей о ее возможном обрушении.

Марк Рудинштейн – кинопродюсер, актер и кинокритик. Создатель и продюсер кинофестивалей «Кинотавр» (1990—2005) и «Кинотаврик» (2001—2021), организатор кинопремии «Золотой овен» (1992—2006). Ведущий и автор еженедельной телепередачи «Золотая пыль» на НТВ-Мир. Умер 5 декабря 2021 года в Москве. За месяц до этого он был госпитализирован с инфарктом.

Шоу-бизнес,Марк Рудинштейн,Олег Янковский,Леонид Ярмольник,Александр Градский,
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