Рудинштейн не хотел видеть на своих похоронах Ярмольника

Продюсер, создатель кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн в интервью GQ в 2010 году рассказал о частом присутствии на различных похоронах актера Леонида Ярмольника и выразил уверенность, что вряд ли артист будет стоять за его гробом.
«По какой-то причине Ярмольник взял на себя роль плакальщика. Где хоронят – там Ярмольник! Я даже в связи с последними событиями вспомнил гениальную фразу Папанова: сейчас же страшно не умереть, страшно, что за гробом будут стоять Ярмольники», - заявил тогда Рудинштейн.
Он согласился, что ему вряд ли стоит опасаться, что за его гробом будет стоять Ярмольник, и подчеркнул, что никогда не дружил ни с ним, ни с актером Олегом Янковским.
«Я никогда не был из их тусовки. Более того, через пять лет она мне была вот здесь, они мне были неинтересны ни интеллектуально, ни творчески – никак», - добавил продюсер.
Ранее Ярмольник на похоронах певца Александра Градского назвал символичным надпись на кладбищенской стене у могилы певца, предупреждающей о ее возможном обрушении.
Марк Рудинштейн – кинопродюсер, актер и кинокритик. Создатель и продюсер кинофестивалей «Кинотавр» (1990—2005) и «Кинотаврик» (2001—2021), организатор кинопремии «Золотой овен» (1992—2006). Ведущий и автор еженедельной телепередачи «Золотая пыль» на НТВ-Мир. Умер 5 декабря 2021 года в Москве. За месяц до этого он был госпитализирован с инфарктом.