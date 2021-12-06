Рудинштейн не хотел видеть на своих похоронах Ярмольника

Продюсер, создатель кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн в интервью GQ в 2010 году рассказал о частом присутствии на различных похоронах актера Леонида Ярмольника и выразил уверенность, что вряд ли артист будет стоять за его гробом.

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«По какой-то причине Ярмольник взял на себя роль плакальщика. Где хоронят – там Ярмольник! Я даже в связи с последними событиями вспомнил гениальную фразу Папанова: сейчас же страшно не умереть, страшно, что за гробом будут стоять Ярмольники», - заявил тогда Рудинштейн.

Он согласился, что ему вряд ли стоит опасаться, что за его гробом будет стоять Ярмольник, и подчеркнул, что никогда не дружил ни с ним, ни с актером Олегом Янковским.

«Я никогда не был из их тусовки. Более того, через пять лет она мне была вот здесь, они мне были неинтересны ни интеллектуально, ни творчески – никак», - добавил продюсер.

Ранее Ярмольник на похоронах певца Александра Градского назвал символичным надпись на кладбищенской стене у могилы певца, предупреждающей о ее возможном обрушении.