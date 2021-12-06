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1 час назад

«Дышит сама»: представители Хлебниковой рассказали о ее состоянии

С каждым днем состояние Марины Хлебниковой стабилизируется, она дышит сама. Об этом в Instagram-аккаунте певицы сообщили ее представители.

Хлебникову отключили от ИВЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Марина дышит сама (не ИВЛ, ни искусственная кома), ее состояние стабилизируется с каждым днем, полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет не быстрым», — говорится в сообщении.

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Также представители Хлебниковой отметили, что на данный момент к певице пускают «исключительно членов семьи», они не дают комментариев. По мере глобальных изменений в состоянии артистки информацию будут обновлять на ее странице в Instagram.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,
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