Хлебникову отключили от ИВЛ

С каждым днем состояние Марины Хлебниковой стабилизируется, она дышит сама. Об этом в Instagram-аккаунте певицы сообщили ее представители.

«Марина дышит сама (не ИВЛ, ни искусственная кома), ее состояние стабилизируется с каждым днем, полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет не быстрым», — говорится в сообщении.

Также представители Хлебниковой отметили, что на данный момент к певице пускают «исключительно членов семьи», они не дают комментариев. По мере глобальных изменений в состоянии артистки информацию будут обновлять на ее странице в Instagram.