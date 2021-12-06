Охлобыстин разочаровался в современной молодежи

Актер Иван Охлобыстин на дне рождения Гарика Сукачева раскритиковал современную молодежь и высказался о вакцинации и QR-кодах, пишут «Аргументы и факты».
«QR-коды нам в помощь. Относительно <…> брожений вокруг последних — руки прочь от вакцинации! Не допустим спекуляций в этом вопросе», - сказал Охлобыстин.
Он признал, что россияне крайне неохотно вакцинируются. Причиной он считает маркетологическую ошибку контролирующих органов.
«Не стоило с места и сразу в карьер. Боятся наши люди, когда государство что-то бесплатно раздает, да еще и по повестке. С нашим народом лаской надо, через дефицит. Мы бы все уже по пять раз вакцинировались», - посоветовал Охлобыстин.
По словам актера, помимо коронавируса есть и другие темы для размышления.
«Если отбросить модный ныне в Санкт-Петербурге распил лобзиком родных и близких, пострадавших от харассмента актрис немого кино и лишения национальной принадлежности мигрантов-душегубов, то станет очевидным наше культурное доминирование на эстраде», - заявил Охлобыстин.
Он считает, что за последние 10 лет молодые исполнители не написали ни одной песни, мелодию которой можно было бы насвистеть на горлышке пустой пивной бутылки, а о смысле «и речи быть не может».
«Так или иначе этот мир все равно принадлежит нам, славным ребятам за 60, что в искусстве, что в бизнесе, что в политике. Как пелось в одном зарубежном фильме: «Завтра принадлежит мне». Вот оно завтра и наступило», - отметил актер.
По его словам, в этом «завтра» нет места унынию, депрессии и всему остальному за исключением «геронтологических хотелок».
Он предложил наслаждаться победой, петь разудалые песни, пить шампанское «Вдова Клико» и курить голландский табачок.
«Тем более равных нам в этом нет. Кислая молодежь петь не умеет. Пить и курить боится. Здоровье бережет. Хотя на фига им здоровье, если его угробить нечем? Фитнес им в помощь», – заявил Охлобыстин.
Он выразил надежду, что последние отведенные годы жизни поколению 60+ некогда будет скучать.
«Придется до гробовой доски надрываться, чтобы наши детки с голоду не померли, пока ищут себя. Пусть ищут. Когда-то ведь и мы искали. Но с голодухи быстро все нашли», - заключил актер.