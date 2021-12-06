Охлобыстин разочаровался в современной молодежи

«Не стоило с места и сразу в карьер. Боятся наши люди, когда государство что-то бесплатно раздает, да еще и по повестке. С нашим народом лаской надо, через дефицит. Мы бы все уже по пять раз вакцинировались», - посоветовал Охлобыстин.