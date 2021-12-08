Ярмольник резко отреагировал на последние слова Рудинштейна

Создатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн ушел из жизни 5 декабря. Незадолго до смерти продюсер вдруг решился на весьма резкие откровения, касающиеся Леонида Ярмольника. Популярный актер молчать в ответ не стал.

Фото: Борис Кудрявов Борис Кудрявов

Напомним, что конфликты Рудинштейна с прославленными актерами не были редкостью. Продюсер привык не бояться осуждения и не оглядываться на чужие звания, и всегда прямо высказывал свое личное мнение. Ярмольнику досталось больше остальных. Его Марк Григорьевич назвал «профессиональным плакальщиком» и весьма прозрачно намекнул, что не хотел бы видеть этого человека на своих похоронах, а уж тем более общаться с ним.

"Я даже в связи с последними событиями вспомнил гениальную фразу Папанова: сейчас же страшно не умереть, страшно, что за гробом будут стоять Ярмольники", - заявил продюсер.

Рудинштейн заявлял, что телеведущий все время рвался с ним дружить и «вцеплялся как клещ», но был ему совершенно неинтересен ни как творческая единица, ни как просто человек - отвращало сильное стремление к власти.

Ярмольник в ответ на такие нападки не смог промолчать даже после того, как Рудинштейн ушел в мир иной. Обсуждать конфликт с именитым продюсером он не захотел, но отметил, что журналистам явно не все известно об их отношениях.

"Ни слова не скажу, ни слова. Вы, наверное, когда происходит что-то, знаете только, что происходит. Я 11 лет с ним на одном гектаре не мог разместиться. Это случилось после его заявлений про Сашу Абдулова, про Олега Янковского. Такое ощущение, что вчера родились. Для меня просто не будет интереса говорить", - заявил Леонид Исаакович.