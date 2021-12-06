Сын Никаса Сафронова захотел «спасти человечество»

«Пошел я в криобанк, думаю — заморожу, пока не переболел, не вакцинировался. Генофонд-то надо как-то сохранить. Все ради человечества! Сдал сперму, сказали: "Идеальное качестве, все хорошо, хватит на две футбольных команды". Я распределил, если вдруг что, раз в десять лет одного выдавайте, но разыгрывайте по общему какому-то формату, чтобы все могли поучаствовать. Второй раз пошел сдавать уже после вакцинации. Никаких изменений в активности и количестве сперматозоидов не произошло», — отметил Затравкин.