Сын Никаса Сафронова захотел «спасти человечество»

Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин на проекте «Звезды сошлись» на телеканале «НТВ» признался, что заморозил свой биоматериал, чтобы «спасти человечество».
На поход в криобанк его толкнула статья в интернете.
«Полтора года назад увидел в интернете статью о том, что Илон Макс и Билл Гейтс собираются что-то вживлять, чем-то заражать людей. И я думаю — человечество в опасности. На ком надежда? На мне. Решил его спасать, как умею. На это… я всю жизнь тренировался: скорость рук и никакого мошенничества», — сказал Затравкин.
К походу в криобанк пианист решил подойти продумано. Первый раз 30-летний пианист сдал биоматериал до вакцинации от COVID-19, а второй — после, чтобы проверить произойдут ли в сперме изменения.
«Пошел я в криобанк, думаю — заморожу, пока не переболел, не вакцинировался. Генофонд-то надо как-то сохранить. Все ради человечества! Сдал сперму, сказали: "Идеальное качестве, все хорошо, хватит на две футбольных команды". Я распределил, если вдруг что, раз в десять лет одного выдавайте, но разыгрывайте по общему какому-то формату, чтобы все могли поучаствовать. Второй раз пошел сдавать уже после вакцинации. Никаких изменений в активности и количестве сперматозоидов не произошло», — отметил Затравкин.
По словам пианиста, о его решении все в семье знают. Затравкин уверен, что сдача биоматериала является важной проблематикой в России, особенно в случае онкобольных.
«Дело в том, что очень много ребят сегодня, страдающих от онкологии и проходящих курс химиотерапии, становятся бесплодными. А ведь до курса химиотерапии они могут пойти и заморозить свой материал. И потом иметь возможность иметь своих детей. И врачи об этом забывают сказать. Это важная проблематика. Я испытатель! Я все ради вас делал! Не волнуйтесь!», — подытожил пианист.