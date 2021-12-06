Певец Филипп Киркоров подаст в суд на портал госуслуг из-за того, что сервис не обрабатывает оплату его штрафов, подрывая тем самым репутацию. Сами штрафы, по словам Киркорова, оплачены, сообщает «Москва 24».
«Штрафы? Ну у всех бывают штрафы. Естественно, я всё всегда оплачиваю. Если вы хотите подробности узнать, какие наши будут следующие действия, то что, например, портал госуслуг не справляется с нагрузкой, то будем подавать встречный иск. Портал госуслуг подрывает деловую репутацию артиста, внедряя неправдоподобную информацию в СМИ. Мы это так просто не оставим, потому что все, что связано с оплатой штрафов и других видов услуг, у нас все чисто», — сказал он.
Ранее стало известно, что полиция составила на исполнителя 90 протоколов за неуплату штрафов. Как подчеркнули в пресс-службе Таганского суда Москвы, по каждому из документов артисту угрожает наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы, составляющий при этом не менее одной тысячи рублей, или же административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
Юрист Александр Добровинский, который представляет интересы певца, подчеркнул, что у Филиппа Киркорова нет задолженностей по штрафам за нарушения ПДД, а потому его нельзя привлечь к административной ответственности.
Глава движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в свою очередь предположил, что ПДД нарушал не сам Киркоров, а его водитель, но артист несет ответственность как владелец автомобиля.