«Штрафы? Ну у всех бывают штрафы. Естественно, я всё всегда оплачиваю. Если вы хотите подробности узнать, какие наши будут следующие действия, то что, например, портал госуслуг не справляется с нагрузкой, то будем подавать встречный иск. Портал госуслуг подрывает деловую репутацию артиста, внедряя неправдоподобную информацию в СМИ. Мы это так просто не оставим, потому что все, что связано с оплатой штрафов и других видов услуг, у нас все чисто», — сказал он.