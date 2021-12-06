Тарасова: «Кто такая Яна Рудковская, чтобы ей отвечать?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова продюсера, жены двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яны Рудковской в ее адрес.

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Тарасова в программе «Секрет на миллион» сказала, что пока не видит потенциал у сына Плющенко и Рудковской – 8-летнего Александра Плющенко, который занимается фигурным катанием.

В ответ Рудковская заявила, что мнение Тарасовой не является для нее авторитетным: «Она потенциал не видит, а Мишин, Орсер и Арутюнян видят».