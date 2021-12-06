Киркоров может оказаться под арестом

Полиция составила на певца Филиппа Киркорова протоколы за неуплату 90 штрафов, выписанных столичной Госавтоинспекцией. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда пишет «Вечерняя Москва».

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По словам пресс-секретаря, соответствующие материалы ГИБДД передала в суд.

«Поступило 90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов ГИБДД в отношении Киркорова Филиппа по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Судебные заседания назначены на 14.12.2021 с 11:00», - пояснил представитель Таганского суда.

По каждому из протоколов Киркорову грозит наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов, сообщает РИА Новости.