Киркоров может оказаться под арестом

Полиция составила на певца Филиппа Киркорова протоколы за неуплату 90 штрафов, выписанных столичной Госавтоинспекцией. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда пишет «Вечерняя Москва».
По словам пресс-секретаря, соответствующие материалы ГИБДД передала в суд.
«Поступило 90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов ГИБДД в отношении Киркорова Филиппа по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Судебные заседания назначены на 14.12.2021 с 11:00», - пояснил представитель Таганского суда.
По каждому из протоколов Киркорову грозит наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов, сообщает РИА Новости.
Ранее дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория появилась на премьере мультфильма «Энканто» в наряде стоимостью почти в 700 тыс. рублей. При этом, по данным организатора концертов Табриза Шахиди, Филипп Киркоров в топ-30 артистов, которые наиболее популярны у заказчиков новогодних корпоративов.