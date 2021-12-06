Судьба шоу «Голос» после смерти Градского оказалась под вопросом

Дальнейшую судьбу шоу «Голос» на Первом канале после смерти Александра Градского будет решать компания Talpa — владелец франшизы телевизионных конкурсов The Voice. Как сообщает StarHit, ранее голландская организация не сталкивалась со смертью наставников во время шоу.

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Подобная ситуация серьезно влияет на процесс, поскольку у «Голоса» достаточно жесткие правила, и каждое отступление от них должно быть согласовано с владельцами формата.

«Шаг вправо, шаг влево — расстрел, а точнее — суд и большие штрафы с последующим запретом на трансляцию. Поэтому-то и нельзя просто взять и заменить наставника или упразднить четвертое кресло, распределив участников команды Градского между Пелагеей, Димой Биланом и Леонидом Агутиным», — пояснил источник в съемочной группе.

Сейчас продюсеры пытаются согласовать с голландцами возможные сценарии выхода из ситуации. Собеседник издания подчеркнул, что окончательное решение примет правообладатель франшизы. При этом далеко не все подопечные Александра Градского согласны перейти к другому наставнику.

Напомним, что Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти стал ишемический инсульт — незадолго до этого Градского госпитализировали в одну из столичных больниц после того, как ему стало плохо у себя дома. Прощание с артистом состоялось 1 декабря в театре «Градский холл».