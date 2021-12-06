"Тяжело": Ротару пожаловалась Долиной на свое состояние

Украинская певица София Ротару приехала на съемки юбилейного концерта «Песня года», где встретилась с джазовой исполнительницей Ларисой Долиной. Знаменитость пожаловалась российской коллеге на тяжелое состояние

Фото: ТАСС ТАСС

Ротару и Долина пообщались за кулисами концерта, съемки которого прошли в московском «Мегаспорте». Разговор знаменитостей сняли помощники исполнительницы хита «Погода в доме». На кадрах, попавших в Сеть, слышно отрывок беседы. Украинская певица жаловалась коллеге на тяжелое состояние. О чем именно идет речь, непонятно, но Ротару несколько раз произнесла слово «тяжело», а потом осеклась, когда заметила камеру.

Позднее Долина опубликовала в Instagram совместное фото с Ротару. В описании к кадру она рассказала, что редко встречается с певицей и скучает по ней.

«Нет, сегодня Соня не празднует свой день рождения, я просто захотела выложить это фото, как мне кажется, наполненное сердечностью и особенным настроением! Сонечка, родная, пожалуйста, береги себя», — написала Долина и подогрела интерес подписчиков к состоянию Ротару.

Поклонники Софии Ротару давно заметили, что с исполнительницей что-то не так. Они заподозрили у кумира болезнь Паркинсона, когда во время одного из концертов у нее затряслись руки, пишут «ДНИ24».