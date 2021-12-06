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27 минут назад

Шура шокировал россиян неожиданным разоблачением Хлебниковой

Шура в эфире «Звезды сошлись» назвал Марину Хлебникову алкоголичкой. С его слов, она страдала от зависимости, как и сам артист.

Шура шокировал неожиданным разоблачением Хлебниковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня у самого рыльце в пушку – четыре ампулы в попе зашиты. От этой же беды, от которой страдала она», – признается Шура.

Якобы известный артист не смог сам справиться с зависимостью и потому обратился к профессионалам. На одной тусовке близкий друг Бари Алибасов показал фото Хлебниковой, и Шура узнал в певице себя – алкоголика.

«Она была в ужасном состоянии», – говорит он.

Шура хотел помочь Хлебниковой и отправить в клинику. Но ему никто не верил. Сейчас Марина Хлебникова действительно в ужасном состоянии. Она чуть не сгорела в собственной квартире.

Певица приходит в себя в ожоговой реанимации.

«ФедералПресс» писал, что артистка на грани жизни и смерти.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,Бари Алибасов,ФедералПресс,
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