Аллегрова удивила своей фигурой после затворничества

Певица Ирина Аллегрова впервые за несколько месяцев порадовала поклонников появлением на публике. Звезда выступила на «Песне года», исполнив новую композицию «Имя твое».
69-летняя исполнительница обычно подчеркивает свою фигуру облегающими нарядами, однако на этот раз она появилась на концерте в длинном черном платье более свободного кроя. Зрители заметили, что месяцы без концертной деятельности сказались на фигуре Аллегровой, и она набрала вес.
Во время пандемии коронавируса артистка предпочла отменить концерты и оставаться дома. В ее социальных сетях вместе фотографий с выступлений начали появляться булочки и хлеб, которые она пекла для своих близких. Самой Аллегровой такая жизнь по душе, о чем она признавалась в интервью.
Поклонники также отметили, что певица соскучилась по сцене, так как на выступлении выложилась максимально. Звезда с надрывом исполнила «Имя твое» под аккомпанемент композитора Игоря Крутого. Впервые премьера песни состоялась летом на музыкальном конкурсе «Новая волна».