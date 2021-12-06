В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
38 минут назад

Аллегрова удивила поклонников изменениями в фигуре после долгого затворничества

Певица Ирина Аллегрова впервые за несколько месяцев порадовала поклонников появлением на публике. Звезда выступила на «Песне года», исполнив новую композицию «Имя твое».

Аллегрова удивила своей фигурой после затворничества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

69-летняя исполнительница обычно подчеркивает свою фигуру облегающими нарядами, однако на этот раз она появилась на концерте в длинном черном платье более свободного кроя. Зрители заметили, что месяцы без концертной деятельности сказались на фигуре Аллегровой, и она набрала вес.

Во время пандемии коронавируса артистка предпочла отменить концерты и оставаться дома. В ее социальных сетях вместе фотографий с выступлений начали появляться булочки и хлеб, которые она пекла для своих близких. Самой Аллегровой такая жизнь по душе, о чем она признавалась в интервью.

Поклонники также отметили, что певица соскучилась по сцене, так как на выступлении выложилась максимально. Звезда с надрывом исполнила «Имя твое» под аккомпанемент композитора Игоря Крутого. Впервые премьера песни состоялась летом на музыкальном конкурсе «Новая волна».

Шоу-бизнес,Ирина Аллегрова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители