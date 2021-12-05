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36 минут назад

Сильно сдал: Юрия Антонова едва узнали коллеги

Самый именитый участник церемонии «Песня года» на этот раз принимал поздравления лишь заочно, по видеосвязи. И нет, композитора не посадили на карантин или самоизоляцию из-за рокового ковида…

Видеообращение Юрия Антонова расстроило россиян
Фото:  из личного архива из личного архива

Юрий Антонов по состоянию здоровья не смог приехать на запись юбилейного новогоднего концерта телепрограммы «Песня года». 76-летний народный артист РФ уже несколько лет передвигается с трудом, и его мучают сильные боли.

Антонов высказался о надбавках за "советский стаж"

Даже по дому любимец советского зрителя вынужден ездить на инвалидной коляске: всё это последствия падения, травмы колена и не слишком удачных операций по его восстановлению.

Юрий Антонов перенес уже и замену искусственного сустава в больной ноге, за которую заплатил больше четырех миллионов, но былую подвижность ему вернуть не удалось.

И тем не менее, внешний вид прославленного певца и композитора просто шокировал его коллег и публику, которая увидела видеообращение Антонова. Несмотря на возраст и все хвори, до последнего момента он всегда появлялся исключительно элегантно одетым, в классических костюмах с галстуком.

Большой неожиданностью для всех было увидеть звезду в кепке и спортивной толстовке с капюшоном, под которой, правда, угадывалась светлая рубашка…

«Дорогие друзья! Сегодня мы празднуем пятидесятилетие передачи «Песня года». Представьте, уже полвека этой передаче! Мне просто не верится, потому что, когда я был очень молодой и участвовал в «Песне года», думал: «Господи…» Вернее, я даже не думал, сколько пробежит лет, и как я буду здесь выступать… Спасибо «Песне года» за все!» - произнес на камеру растроганный Юрий Антонов.

видеозапись церемонии награжения "Песня года-2021"

Напомним, певец и композитор принимал участие в этой телепрограмме без малого 40 лет, буквально ворвавшись в советский еще эфир со своим всем знакомым хитом «Крыша дома твоего». И в дальнейшие годы на «Песне года» постоянно звучали написанные Юрием Антоновым мелодии.

Шоу-бизнес,Юрий Антонов,
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