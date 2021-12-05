Максим Галкин рассказал, как дети относятся к его работе

Телеведущий и юморист Максим Галкин в браке с Аллой Пугачевой воспитывает двоих детей. Двойняшки Лиза и Гарри учатся во втором классе, изучают языки и часто радуют звездных родителей. Отец семейства старается уделять воспитанию наследников все свободное время. Подробности читайте в нашей новости.
Своего отца дети видят на телеэкране довольно часто. Максим ведет несколько программ на ТВ и YouTube-шоу. Юморист признался, что когда Гарри и Лиза были помладше, они сильно ревновали папу из-за того, что во время эфиров он часто хвалит чужих детей. Об этом Галкин рассказал в эфире программы «Сегодня вечером» на «Первом канале».
У нас есть семейная традиция: наши с Аллой дети тоже смотрят программу, которую я веду. И раньше они очень ревниво, особенно когда были совсем маленькими, воспринимали то, что папа по телевизору все время говорит незнакомым детям, что они лучшие и гениальные. Они пытались все время встать между мной и экраном, чтобы показывать свои способности.
Максим Галкин, телеведущий, юморист
Сейчас двойняшки подросли и перестали доказывать отцу, что они лучше всех, ведь он об этом знает.
Напомним, что Гарри и Лизе Галкиным недавно исполнилось по восемь лет. Телеведущий и певица сыграли свадьбу в 2011 году. Двойняшек паре родила суррогатная мать. Максим Галкин и Алла Пугачева скрывали это даже от самых близких друзей.