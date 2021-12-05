Максим Галкин рассказал, как дети относятся к его работе

У нас есть семейная традиция: наши с Аллой дети тоже смотрят программу, которую я веду. И раньше они очень ревниво, особенно когда были совсем маленькими, воспринимали то, что папа по телевизору все время говорит незнакомым детям, что они лучшие и гениальные. Они пытались все время встать между мной и экраном, чтобы показывать свои способности.