«Разобраться в причинах смерти Градского — дело всей страны»

Уход из жизни Александра Градского, который из последних сил, на специальной кровати приезжал на съёмки шоу «Голос» на Первом канале, продолжает отзываться болью в сердцах поклонников народного артиста России. В беседе с NEWS.ru подруга и бывшая пиар-директор покойного солиста группы «Песняры» Леонида Борткевича Антонина Саврасова-Абрамова предложила им обратиться в правоохранительные органы для проведения проверки последних дней жизни маэстро. Шансы найти и наказать виновных в смерти Градского, если таковые есть, оценил адвокат Евгений Яворский.

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«Артиста, я считаю, «заездили»

Подруга и бывшая пиарщица Леонида Борткевича сравнила финал жизненного пути самого солиста «Песняров» (1949–2021) с трагедией Александра Градского (1949–2021) и нашла немало общего.

Борткевича в последние месяцы его жизни коллеги по группе возили на концерты следующим образом: забирали из его минской квартиры, ведя фактически под руки, сажали в автомобиль, доставляли до места проведения концерта, там выводили на сцену. Леонид Леонидович садился на стул, потому что не мог уже стоять из-за болезни. Пел — голос при этом оставался сильным, как в молодости. После концерта его возвращали обратно домой, буквально выгружая у подъезда. И все уезжали. А он оставался. Один, — рассказала Саврасова-Абрамова.

По её мнению, «артиста заездили». Она заявила, что ситуация с последними днями жизни Александра Градского, который, будучи тяжело больным, продолжал сниматься в шоу «Голос», кажется ей похожей.

Можно ли было спасти Градского?

Антонина Саврасова-Абрамова не согласилась с тем, что здоровье Градского было его личным делом. Она объяснила, что за более чем 20 лет работы с артистами поняла: в бытовой жизни «они как дети малые, которых надо буквально за руку водить, чтобы, например, вылечить зуб».

Творческий человек витает в облаках, ему не до здоровья и не до быта. Для того и нужны продюсеры, окружающие, близкие, чтобы решать их проблемы. Меня интересует, кто недосмотрел за Градским. Не исключено, что его можно было бы спасти, — высказала мнение экс-пиар-директор Борткевича.

Саврасова-Абрамова предложила поклонникам наставника шоу «Голос» обратиться в правоохранительные органы, чтобы инициировать проверку в отношении возможных виновников смерти Градского. Она отметила, что «разобраться в этом вопросе — дело всей страны, потерявшей в его лице блестящего музыканта и исполнителя».

Кто виноват в смерти Градского?

Однако адвокат Евгений Яворский в беседе с NEWS.ru оценил шансы проведения и эффективность подобной проверки как невысокие. Он предположил, что если такая проверка и будет проведена, то наказывать, скорее всего, будет некого.

Мы можем предположить, что в эксклюзивном договоре Александра Градского с продюсерами шоу были прописаны некие санкции за срыв съёмочного процесса. Однако, вероятнее всего, Александр Градский сам, являясь человеком волевым и ответственным, не мог допустить срыва. Поэтому даже в плохом физическом состоянии продолжал работать, — прокомментировал юрист.

Яворский отметил, что теоретически подобная ситуация может подпадать под ст. 28 УК РФ (невиновное причинение вреда). В соответствии с ней «деяние признается совершённым невиновно, если лицо, его совершившее, не осознавало и не могло осознавать общественной опасности своего бездействия». Адвокат напомнил о неоднократных заявлениях создателей «Голоса», говоривших, что они, видя состояние Градского, призывали наставника поберечь себя и снизить активность. Евгений Яворский подчеркнул: умысла на причинение вреда он тут не видит.

Юрист добавил, что обратиться в Следственный комитет с просьбой о проведении проверки обстоятельств смерти человека могут только родственники покойного, а не его поклонники.

В ходе проверки изучается история болезни умершего, устанавливается круг личностей, с которыми он контактировал до смерти, также проводится ряд медэкспертиз. В результате выносится решение о наличии либо отсутствии состава преступления в действиях окружающих, — объяснил юрист.