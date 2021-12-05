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17 минут назад

Ротару прогнала со сцены замешкавшегося технического работника

Неприятный инцидент омрачил впечатление от блестящего выступления Софии Ротару на концерте «Песня года» в московском «Мегаспорте». Звезду встретили овациями и буквально завалили букетами цветов.

Ротару прогнала со сцены замешкавшегося технического работника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ротару исполнила несколько песен, среди них – знаменитый хит «Белый танец». В какой-то момент, в перерыве между песнями, она решила собрать со сцены цветы. И вдруг увидела рядом с музыкантами и танцорами зазевавшегося технического работника.

Шла съемка телевизионной версии концерта, и молодой человек был на сцене явно лишним.

«Куда вышел?! Куда?!», - гневно закричала певица.

Незадачливый парень тут же убежал за кулисы.

«Комсомольская Правда» пишет, что София Михайловна крайне требовательна к дисциплине и не прощает своим сотрудникам даже малейших промахов. Так, год назад на «Песне года» она, правда, за кулисами, не обращая внимания на присутствующих журналистов, отчитала своего помощника, выгнав его с мероприятия.

Известно, что несколько месяцев назад София Михайловна лечилась в неврологическом отделении одной из московских клиник. Позднее поклонники были очень обеспокоены ее здоровьем, увидев на видеозаписи ее выступления, распространившейся в интернете, что певица едва удерживает микрофон в руках.

По этому неприятному симптому - тремору – зрители заподозрили, что у Ротару развивается болезнь Паркинсона. Однако ее концертный директор Сергей Лавров утверждает, что София Михайловна просто так реагирует на переживания из-за концерта.

Шоу-бизнес,София Ротару,Сергей Лавров,Комсомольская правда,
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