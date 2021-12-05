Ротару прогнала со сцены замешкавшегося технического работника

Неприятный инцидент омрачил впечатление от блестящего выступления Софии Ротару на концерте «Песня года» в московском «Мегаспорте». Звезду встретили овациями и буквально завалили букетами цветов.
Ротару исполнила несколько песен, среди них – знаменитый хит «Белый танец». В какой-то момент, в перерыве между песнями, она решила собрать со сцены цветы. И вдруг увидела рядом с музыкантами и танцорами зазевавшегося технического работника.
Шла съемка телевизионной версии концерта, и молодой человек был на сцене явно лишним.
«Куда вышел?! Куда?!», - гневно закричала певица.
Незадачливый парень тут же убежал за кулисы.
«Комсомольская Правда» пишет, что София Михайловна крайне требовательна к дисциплине и не прощает своим сотрудникам даже малейших промахов. Так, год назад на «Песне года» она, правда, за кулисами, не обращая внимания на присутствующих журналистов, отчитала своего помощника, выгнав его с мероприятия.
Известно, что несколько месяцев назад София Михайловна лечилась в неврологическом отделении одной из московских клиник. Позднее поклонники были очень обеспокоены ее здоровьем, увидев на видеозаписи ее выступления, распространившейся в интернете, что певица едва удерживает микрофон в руках.
По этому неприятному симптому - тремору – зрители заподозрили, что у Ротару развивается болезнь Паркинсона. Однако ее концертный директор Сергей Лавров утверждает, что София Михайловна просто так реагирует на переживания из-за концерта.