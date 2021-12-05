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1 час назад

В последние годы Рудинштейн боролся с серьезным недугом

Сегодня в одной из столичных клиник ушел из жизни легендарный основатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн, заслуженный работник культуры России.

В последние годы Рудинштейн боролся с серьезным недугом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в его окружении.

"Марк умер час назад в больнице на Таганке", - сказал собеседник агентства.

Стало известно, что еще в 2020-м году у продюсера обнаружили онкологическое заболевание. Рудинштейн серьезно занялся своим здоровьем. Но осенью 2021 года у него случился тяжелый сердечный приступ. Кинодеятеля госпитализировали, позднее диагностировали ишемический инсульт. 27 ноября его прооперировали – вывели трахеостому (отверстие в горле).

Последнее время Рудинштейн находился на аппарате ИВЛ

Рудинштейн создал кинофестивали «Кинотавр» и «Кинотаврик». Также он был организатором кинопремии «Золотой овен». Мэтр кино сыграл в фильмах «Мне не больно», «Правосудие волков», «Вольф Мессинг», «Короткое дыхание любви» и «Трое сверху».

У Марка Рудинштейна осталась дочь Наталья, а также внуки и правнуки.

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