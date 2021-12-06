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19 минут назад

Лазарев выдрал Кудрявцевой клок волос на съемках "Песни года"

Певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева устроили шутливую перепалку на съемках "Песни года 2021", во время которой с блондинкой произошел конфуз. Соответствующее видео музыкант выложил в своем Instagram.

Лазарев выдрал Кудрявцевой клок волос на съемках «Песни года»
Фото: газета.ругазета.ру

Так, ведущая назвала исполнителя "тупеньким немножко". После этого он сорвал огромный цветок с головы Кудрявцевой, выдрав ей приличный клок.

"Чуть парик не слетел", - пошутил артист, после чего едва не упал на пол от смеха.

Сама Лера Кудрявцева с самоиронией отнеслась к случившемуся.

"Все, ребят, коронавирус, уже волосы сыпятся", - пошутила знаменитость. Она также пожаловалась, что Лазарев испортил ей прическу.

"Лер, да нет, она как 10 лет назад забетонировалась, так и держится", - сказал ей певец.

Лазарев и Кудрявцева уже 15 лет являются ведущими "Песни года". В этом году фестиваль отмечает 50-летний юбилей. Ранее Кудрявцева объяснила расставание с Лазаревым. Звезды расстались в 2012 году после продлившегося четыре года романа.

Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,Лера Кудрявцева,
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