Лазарев выдрал Кудрявцевой клок волос на съемках "Песни года"

Певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева устроили шутливую перепалку на съемках "Песни года 2021", во время которой с блондинкой произошел конфуз. Соответствующее видео музыкант выложил в своем Instagram.

Фото: газета.ру газета.ру

Так, ведущая назвала исполнителя "тупеньким немножко". После этого он сорвал огромный цветок с головы Кудрявцевой, выдрав ей приличный клок.

"Чуть парик не слетел", - пошутил артист, после чего едва не упал на пол от смеха.

Сама Лера Кудрявцева с самоиронией отнеслась к случившемуся.

"Все, ребят, коронавирус, уже волосы сыпятся", - пошутила знаменитость. Она также пожаловалась, что Лазарев испортил ей прическу.

"Лер, да нет, она как 10 лет назад забетонировалась, так и держится", - сказал ей певец.