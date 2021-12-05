«Тихо, скромно, вдвоем». Орлова сообщила, что вышла замуж

Телеведущая Ольга Орлова о своей личной жизни рассказывает очень сдержанно. Ранее она в микроблоге писала о наличии в ее жизни любимого человека, но подробностями не делилась. Было лишь известно, что его имя – Валерий, и он занимается бизнесом.
И вот сегодня экс-солистка «Блестящих» сообщила поклонникам радостную новость. Она объявила о том, что вышла замуж, и показала свадебные фотографии.
Как оказалось, что само бракосочетание состоялось еще 27 сентября. Но, руководствуясь правилом «счастье любит тишину», Ольга выдержала паузу.
«Я долго думала говорить или нет, но все-таки хорошими новостями очень приятно делиться. И я хочу, чтобы вы узнали об этом именно от меня. Мы расписались ровно во вторую годовщину нашего знакомства. Тихо, скромно, вдвоем. Я всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я его. И я его встретила! Моего самого лучшего мужчину на свете! Я очень счастлива! И хочу поделиться этим счастьем с вами! Не устану повторять, что после сорока жизнь только начинается!», - написала она.
Подписчики рады хорошим новостям.
«Вы такая красавица, шикарная пара! Счастья вашей семье!», «Ольга, поздравляю вас от всей души! Счастья на долгие годы вам! Спасибо, что поделились с нами этой радостной новостью. (муж у вас симпатичный)», - страничка Орловой в инстаграме полна добрых пожеланий.
В декабре прошлого года Орлова рассказывала, что они с возлюбленным живут в ее загородном доме. Переехать к бойфренду Ольга не смогла, потому что у нее дома живут пять собак.