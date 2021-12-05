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1 час назад

«Тихо, скромно, вдвоем». Орлова сообщила, что вышла замуж

Телеведущая Ольга Орлова о своей личной жизни рассказывает очень сдержанно. Ранее она в микроблоге писала о наличии в ее жизни любимого человека, но подробностями не делилась. Было лишь известно, что его имя – Валерий, и он занимается бизнесом.

«Тихо, скромно, вдвоем». Орлова сообщила, что вышла замуж
Фото: InstagramInstagram

И вот сегодня экс-солистка «Блестящих» сообщила поклонникам радостную новость. Она объявила о том, что вышла замуж, и показала свадебные фотографии.

Как оказалось, что само бракосочетание состоялось еще 27 сентября. Но, руководствуясь правилом «счастье любит тишину», Ольга выдержала паузу.

«Я долго думала говорить или нет, но все-таки хорошими новостями очень приятно делиться. И я хочу, чтобы вы узнали об этом именно от меня. Мы расписались ровно во вторую годовщину нашего знакомства. Тихо, скромно, вдвоем. Я всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я его. И я его встретила! Моего самого лучшего мужчину на свете! Я очень счастлива! И хочу поделиться этим счастьем с вами! Не устану повторять, что после сорока жизнь только начинается!», - написала она.

Подписчики рады хорошим новостям.

«Вы такая красавица, шикарная пара! Счастья вашей семье!», «Ольга, поздравляю вас от всей души! Счастья на долгие годы вам! Спасибо, что поделились с нами этой радостной новостью. (муж у вас симпатичный)», - страничка Орловой в инстаграме полна добрых пожеланий.

В декабре прошлого года Орлова рассказывала, что они с возлюбленным живут в ее загородном доме. Переехать к бойфренду Ольга не смогла, потому что у нее дома живут пять собак.

Ольга Орлова была замужем за бизнесменом Александром Кармановым. Они познакомились в 2000 году, когда Ольга была участницей группы «Блестящие». Певице пришлось покинуть коллектив из-за беременности. В 2004 году брак Орловой и Карманова распался.
Шоу-бизнес,Ольга Орлова,
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