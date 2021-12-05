«Трусы на голову одела»: в интернете обсуждают наряд Собчак

Ксения Собчак выложила в инстаграм свой фотопортрет в экзотическом наряде. На телеведущей черный костюм - брюки и пиджак с глубоким вырезом. Из выреза дразняще выглядывают кружева бюстгалтера.

Фото: Instagram Instagram

И из похожих кружев сделан головной убор – облегающая голову шапочка с застежкой под подбородком.

Шапочка хейтеров впечатлила. Многое сочли, что это – чепчик, переделанный из чаши бюстгалтера, просто большего размера.

«Вспомнила анекдот: это не чепчики, это бюстгальтер...», «Лифак и шапка из одного комплекта?».

Другие решили, что на светской львице – особый вариант шапочки для бассейна.

«Это гламурная плавательная шапочка?»

Третьи убеждены, что на голове Ксении иной предмет дамского нижнего белья.

«Эти трусы на голове очень кринж», «Трусы на голову одела».

29 ноября в Москве состоялась презентация закрытого клуба Богомолова «Фаустас». Основатель клуба рассказал гостям мероприятия о концепции заведения и прочел лекцию о современном искусстве.

Настроение Константина Богомолова немного омрачило опоздание жены. Когда Ксения Собчак все же появилась в зале, Богомолов заявил с нескрываемым раздражением: «Можно побыстрее?».