Из телепередачи вырезали эпизод с Градским

Первый Канал продолжает демонстрацию выпусков шоу «Голос» десятого сезона. Передача, которая была показана по ТВ в пятницу, была записана еще при жизни Александра Градского.

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Уже тогда, как обратили внимание внимательные зрители, можно было заметить, что Александр Борисович плохо себя чувствует. Ему было трудно говорить, и он еле держался в кресле.

А один эпизод, скорее всего, был просто вырезан при монтировании сюжета, - информирует Экспресс газета. Это произошло в период обсуждения воспитанников Димы Билана.

Комментируя выступления Никиты Бысюка и Адилета Жумабекова, Градский сказал:

«Теперь по поводу Никиты. Ну, здорово. Был полностью в тренде. Никуда ни уехал, ничего. Теперь об Адиле. Это замечательная версия моего близкого друга Эдуарда Артемьева, я его зову Лешей много лет. Прекрасная работа. Единственное, вот эти ваши отставления микрофонов...»

На этих словах камера переключается на Диму Билана, хотя монолог Градского явно не завершен. Высказывается предположение, что Градскому стало совсем плохо, и его «спрятали» от зрителей.

Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти стал ишемический инсульт — незадолго до этого композитора госпитализировали в одну из столичных больниц после того, как ему стало плохо у себя дома. Прощание с артистом состоялось 1 декабря в театре «Градский холл».