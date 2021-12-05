«Я ему больше руки не подам»: Тарасова о Башарове

Семь лет назад Марат Башаров был участником шоу «Ледниковый период». Тогда же достоянием публики стала новость о том, что он жестоко избил свою вторую супругу Екатерину Архарову. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова жестко высказалась по поводу этой ситуации и лично Башарова.
В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ Лера Кудрявцева вспомнила об этом инциденте. Татьяна Анатольевна осталась при своем мнении и неприязни к Башарову не скрывает, - пишет СтарХит.
«Были в «Ледниковом периоде» люди, по отношению к которым у меня сплошной негатив. И я говорю об этом открыто! Ну как можно нормально разговаривать с Маратом Башаровым? То, что он избил свою супругу — низость и подлость. Поверьте, я ему больше руки не подам. Да, талантливый человек, но грязные и подлые поступки я не прощаю. И он прекрасно знает об этом. Я уже не в том возрасте, чтобы угождать и молчать. Да и с детства говорила то, что считала нужным», - сказала она.
Тренер считает, что человек, потакающий своим низменным пристрастиям, не заслужил ни прощения, ни, тем более, хорошего отношения.
«Не терплю хамство, жадность, алчность. Человек, который пьет, не перестанет пить. Какое пьющему человеку может быть прощение? Это неадекватный человек», - резюмировала Тарасова.
Татьяна Тарасова начала выступать в фигурном катании с 1961 года, в 14-летнем возрасте, однако в 1967 фигуристка получила вывих плеча и была вынуждена завершить карьеру. С тех пор Татьяна начала тренерскую карьеру, а в середине 1990-х годов организовала ледовый театр «Все звезды», в труппу которого вошли многие знаменитые советские фигуристы.