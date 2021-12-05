Долин объявил бойкот журналистам

Антон Долин удивлен и разгневан масштабной подачей мелкого инцидента – во время его интервью с Ридли Скоттом британский режиссер нецензурно выругался. СМИ же раздули из этой ничего не значащей истории скандал на всю Россию.
«Нет никакого события и новости в том, что Антона Долина послал Ридли Скотт. К сожалению, как и в том, сколько у Антона Долина доброжелателей, готовых с Ридли Скоттом солидаризоваться», - написал он в Facebook.
Кинокритик заявил, что более не будет иметь дела с журналистами.
«Дорогие Коммерсантъ, Афиша-дейли, Газета.ру – вас для меня больше не существует. Ну ладно нетрезвые артисты плохих российских блокбастеров, но вы-то типа профессионалы, м?
... позволю себе сделать предположение: единственная причина того, что эта «новость» была так позорно раздута, - повальная радость тысяч людей от того, что кто-то (причем очень знаменитый) поставил на место «этого Долина».
Лично Долин вообще не придал словам культового режиссера никакого значения. Интервью проводилось в неудобном формате, вопрос – признает сам критик – был задан неудачный.
«Никому жаловаться на случившееся мне не пришло в голову — в моем понимании, я сам нарвался на грубость. Ну а человек пожилой (83 года), интервью по зуму неприятны и неудобны для всех. В любом случае, это мелочь».
Напомним, что последняя картина Скотта рассказывает о Франции эпохи Средневековья. В фильме сыграли голливудские актеры Адам Драйвер и Мэтт Дэймон.
Картина провалилась в прокате, в чем режиссер обвинил новое поколение «миллениалов», которые увлечены мобильными телефонами и не готовы к подобным фильмам.