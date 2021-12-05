Пригожин ответил на обвинения Руссо

Певец Авраам Руссо недавно выступил с серьезными претензиями к музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину. Руссо назвал его участником покушения на себя. 15 лет назад Авраама похитили и избили, он связывает эту историю с тем, что перестал сотрудничать с Пригожиным и у них возникли взаимные претензии.

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В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ Пригожин отреагировал на слова Руссо. Пригожин помнит, что когда-то певца действительно крепко побили. Но, по версии продюсера, произошло это не из-за денег или авторских прав, а из-за любовных приключений. И он к этой истории отношения никакого не имеет, - информирует Экспресс Газета.

«Ему набили морду, понимаете, за женщину, наверное. А он сейчас всех обвиняет во всех смертных грехах. Но у меня вывод простой: когда человеку что-то там бьют ниже пояса, значит, там замешано что-то другое, а не бизнес, не деньги, не месть. Меньше надо было со своей пипкой бегать по всем женщинам», - заявил Пригожин.

Более того, за то, что когда-то Руссо был очень популярен, он, по мнению продюсера, должен его благодарить. Именно Пригожин сделал из него когда-то восходящую звезду, а тот ответил ему черной неблагодарностью.