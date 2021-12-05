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40 минут назад

Что известно о вдове Александра Градского?

17 лет назад Александр Градский, которому было уже 55, познакомился на улице совершенно случайно с девушкой. Звали ее Марина, было ей немного за 20. Она приехала в Москву из Киева.

Что известно о молодой вдове Александра Градского
Фото: ТАССТАСС

Покорять российскую столицу девушка хотела, работая моделью. Все данные были: высокая, стройная, настоящая красавица. А также она мечтала стать актрисой и поступила во ВГИК. Градский вспоминал об этой встрече. Он остановился и даже дал задний ход на своем авто, попросил девушку позвонить ему. Марина хоть и понимала, что Градский - известный музыкант, личность незаурядная, но разница в возрасте, конечно, смущала ее. Но она все же решилась продолжить знакомство.

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Друзья артиста характеризуют вдову Градского “как вещь в себе”: необщительная, скромная, все держала в себе. Когда Градский только начал встречаться с ней, многие были уверены, что этот роман ненадолго. Однако отношения продлились 17 лет. Марина решилась родить двоих детей от маэстро. Семь лет назад на свет появился сын Саша, а три года назад она родила младшего Ваню.

Сын Градского раскрыл отношение к молодой вдове отца

Градский не спешил оформлять отношения со своей возлюбленной. По слухам, после второго неудачного брака, он поклялся, что больше никогда не женится. И действительно, он держался. Музыкант признавался, что свою избранницу он обеспечивает всем необходимым и детей тоже, так что штамп в паспорте не нужен. Но осенью артист резко сдал: он заболел ковидом и после этого чувствовал себя плохо. Вероятно, в это время он и решил узаконить отношения с Коташенко. Кто-то считает, что именно Марина настояла на том, чтобы они, наконец, стали мужем и женой по закону. Отношения у возлюбленной Градского со старшими детьми не сложились и она понимала, что если вдруг что-то случится с маэстро, с ней могут поступить жестоко.

Градский оставил большое состояние: это три квартиры в центре Москвы, загородный дом в ближнем Подмосковье, на счету у музыканта было примерно 300 миллионов рублей. Старшие дети маэстро давно жили отдельно, их он тоже обеспечил недвижимостью. О своей мачехе они говорили очень осторожно, мол, раз она нравится отцу, то и хорошо. Во время похорон было заметно, что между ними и Мариной очень натянутые отношения, они держались порознь. Коташенко никогда не работала. Чем она будет заниматься после смерти мужа, неясно.

Шоу-бизнес,Александр Градский,
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