В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
24 минуты назад

«Нейтральные отношения»: сын Градского сказал об отношении к вдове отца

Старший сын Александра Градского Даниил довольно холодно высказался об отношениях с молодой вдовой знаменитого отца. Он не видится с Мариной Коташенко и их никогда не связывали тёплые отношения, сказал 40-летний предприниматель в документальном фильме о отце на Первом канале.

Сын Градского раскрыл отношение к молодой вдове отца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Я предпочитаю сохранять нейтральное отношение с человеком, которого не очень хорошо знаю. Но при этом к которому хорошо относится мой отец, — прокомментировал своё отношение к вдове отца Даниил Градский.

Не секрет, что пассию Градского изначально обвиняли в меркантильности и говорил, что она якобы живёт с человеком старше неё на 35 лет только из-за славы и денег. Однако, пара прожила вместе 17 лет, у них родились двое детей, а за месяц до смерти Градский официально женился на модели.

Названы последние слова Градского

Друг музыканта Анатолий Алёшин предположил, что артист мог предчувствовать нехорошее и постарался этим шагом уберечь семью от дележа наследства.

Он понял, что пришёл момент, когда нужно гарантировать матери своих детей благополучие. Знаю по себе и по нему знаю, что нашим жёнам тяжело адаптироваться к реальной жизни, потому что они не работают. И его жёны, насколько я знаю, по крайне мере, последняя, не работали. Она ведь жила в золотой клетке. Она была огорожена от всех неприятностей, — рассказал друг певца.

Ранее друзья Александра Градского рассказали подробности его бракосочетания с молодой актрисой Мариной Коташенко. По словам близких к музыканту людей, на свадьбе настояла сама избранница певца.

Шоу-бизнес,Марина Коташенко,Анатолий Алешин,Александр Градский,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители