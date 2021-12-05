Сын Градского раскрыл отношение к молодой вдове отца

Он понял, что пришёл момент, когда нужно гарантировать матери своих детей благополучие. Знаю по себе и по нему знаю, что нашим жёнам тяжело адаптироваться к реальной жизни, потому что они не работают. И его жёны, насколько я знаю, по крайне мере, последняя, не работали. Она ведь жила в золотой клетке. Она была огорожена от всех неприятностей, — рассказал друг певца.