Принц Уильям рассказал, какую музыку любила петь в машине принцесса Диана

Наследный принц поделился теплыми воспоминаниями о своей покойной матери.

Принц Уильям поделился детскими воспоминаниями о любви покойной принцессы Дианы к музыке. Диана особенно любила песни Тины Тэнер. Принцесса пела в машине, пока везла сыновей Уильяма и Гарри в школу. Как отметил Уильям, в такие бесценные моменты они могли почувствовать себя обычной семьей.

Моя мама пела на полную громкость, пока везла нас в школу. Часто к нам приставляли охранника, который начинал петь вместе с нами. Это веселье длилось до самых ворот школы,

— растрогался наследный принц.

Также принц Уильям добавил, что его дети переняли любовь к музыке. Он рассказал, что принцесса Шарлотта и принц Джордж часто спорят по утрам, какую именно песню включить дома.