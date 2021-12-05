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23 часа назад

Принц Уильям рассказал, какую музыку любила петь в машине принцесса Диана

Принц Уильям рассказал, какую музыку любила петь в машине принцесса Диана
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Наследный принц поделился теплыми воспоминаниями о своей покойной матери.

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Принц Уильям поделился детскими воспоминаниями о любви покойной принцессы Дианы к музыке. Диана особенно любила песни Тины Тэнер. Принцесса пела в машине, пока везла сыновей Уильяма и Гарри в школу. Как отметил Уильям, в такие бесценные моменты они могли почувствовать себя обычной семьей.

Моя мама пела на полную громкость, пока везла нас в школу. Часто к нам приставляли охранника, который начинал петь вместе с нами. Это веселье длилось до самых ворот школы,

— растрогался наследный принц.

Также принц Уильям добавил, что его дети переняли любовь к музыке. Он рассказал, что принцесса Шарлотта и принц Джордж часто спорят по утрам, какую именно песню включить дома.

Фото:Global Look Press

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