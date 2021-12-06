Егор Крид пожаловался на буллинг из-за девушки

Рэпер Егор Крид пожаловался в своем Telegram-канале на то, что любая подруга в глазах поклонников сразу становится его новой девушкой. По словам музыканта, вслед за этим сразу начинается буллинг.

«Мне видимо уже просто нельзя общаться ни с кем. Особенно если это девушка, то сразу новые заголовки: «Крид был замечен с новой девушкой» и так далее. И начинается буллинг», — пожаловался Крид.

Музыкант уточнил, что как только у него действительно появится девушка, в которой он будет уверен, то сразу сообщит об этом своим фанатам. По словам рэпера, некоторые люди не выдерживают такого давления общественности и перестают с ним общаться. Крид попросил «не вставлять свои 5 копеек» в жизни других, потому что «жизнь — это бумеранг».