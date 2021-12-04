"Бога не гневить": Агутин пожаловался на новогодние огоньки

«Я тоже (не люблю «Песню года», – прим. ВЗГЛЯД)(…). И огоньки не смотрю. Я вообще не смотрю телевизор. У меня его даже нет. Если Вам нравится хитросплетение слов и комбинации букв, привязанные к фото, ставьте лайк. Ежели нет, проходите мимо. Не хотите смотреть «огоньки» – не смотрите. В интернете есть все, что хотите. Я не смотрю, но участвую. Потому что их смотрят миллионы! Потому что тысячи артистов мечтают туда попасть. Потому что я призван на эту службу, которая ни денег, ни, уже давно, славы никаких не приносит, только отбирает время. Но я по-прежнему здесь, дабы Бога не гневить. Повезло – терпи, как говорится», – написал Агутин на своей странице в соцсети Facebook.